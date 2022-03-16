Мешали спать: на многодетную мать, отравившую детей снотворным в Ленобласти, завели дело

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в истязании своих детей.

По данным следствия, 39-летняя жительница Волосовского района систематически наносила побои руками по голове, конечностям и телу своих несовершеннолетних детей 3-х, 6-ти, 9-ти и 14-ти лет. Побои продолжались на протяжении не менее двух лет. В минувший вторник, 15 марта, трое младших детей были госпитализированы с признаками отравления снотворным. Лекарственный препарат им дала мать, чтобы они не мешать ей отдыхать.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, уголовное дело возбудили по факту истязания несовершеннолетних.

Женщина задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Следственным органом подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Назначены медицинские судебные экспертизы. После обследования дети будут помещены в ресурсный центр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по факту травмирования ребенка в детском саду Всеволожска возбуждено уголовное дело.