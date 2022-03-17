На «Проспекте Большевиков» мужчина проломил парню череп и убежал

Конфликт в метрополитене на «Проспекте Большевиков» закончился для парня переломом костей черепа.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, 20-летнего молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивает полиция.

Для петербуржца эта поездка в метрополитене города стала, мягко говоря, не самой приятной. В вестибюле станции «Проспект Большевиков» 16 марта, утром, у него случилась словесная перепалка с другим пассажиром.

Потерпевшего после драки доставили в НИИ скорой помощи, агрессора же ищут оперативники.

Все произошло на глазах знакомой избитого парня. По словам женщины, мужчины начали ругаться, после чего неизвестный повалил парня на пол и начал пинать ногами.

У молодого человека закрытый перелом височной кости и открытая черепно-мозговая травма.

Стоит отметить, что место, где случилась драка, не попадает в обзор местной системы видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, валявшийся на улице Рубинштейна, избил двух врачей скорой помощи.