«Порш Каен» влетел в автоледи на «Мазде» с лоптуным колесом: оба водителя мертвы

28-летняя женщина и 70-летний мужчина скончались от полученных травм в Тосненском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в четверг, 17 марта.

Все произошло утром 17 марта на 660 километре трассы М-11 в сторону Москвы. Согласно предварительным данным, у автомобиля «Мазда», за рулем которого сидела 28-летняя женщина, лопнуло колесо.

В иномарку влетел «Порш Каен», под управлением 70-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя скончались.

В настоящий момент выясняются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина, попавшая в ДТП на Обводном канале, набита подростками. Во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Как отмечают очевидцы, в дорожной аварии никто не пострадал. Скорая медицинская помощь и сотрудники Госавтоинспекции прибыли к месту аварии довольно быстро.