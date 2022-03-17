«Порш Каен» влетел в автоледи на «Мазде» с лоптуным колесом: оба водителя мертвы

&#171;Порш Каен&#187; влетел в автоледи на &#171;Мазде&#187; с лоптуным колесом: оба водителя мертвы
Авария унесла жизнь двоих людей. Фото: pixabay.com

28-летняя женщина и 70-летний мужчина скончались от полученных травм в Тосненском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в четверг, 17 марта.

Все произошло утром 17 марта на 660 километре трассы М-11 в сторону Москвы. Согласно предварительным данным, у автомобиля «Мазда», за рулем которого сидела 28-летняя женщина, лопнуло колесо.

В иномарку влетел «Порш Каен», под управлением 70-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя скончались.

В настоящий момент выясняются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина, попавшая в ДТП на Обводном канале, набита подростками. Во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Как отмечают очевидцы, в дорожной аварии никто не пострадал. Скорая медицинская помощь и сотрудники Госавтоинспекции прибыли к месту аварии довольно быстро.

дтп происшествие смертельная авария Тосненский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Решение о запрете продавать в России смартфоны с Samsung Рау отменено ...
«Сосед дерется с неизвестным, который ранил его ножом»: в ...
ФАС начала проверки цепочек поставок сахара в России
Китай сообщил, что выступает против санкций США в отношении России
«Порш Каен» влетел в автоледи на «Мазде» с лоптуным ...
Минпромторг заверил россиян, что средства бытовой химии не исчезнут с полок ...
Газель, задевшая припаркованный грузовик на Софийской, убила мужчину и ...
Мужчина, сломавший возлюбленной плечо в салоне автомобиля, задержан на ...