На Большом Сампсониевском загорелась одноэтажная постройка

В воскресенье, 20 марта, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании произошло в 17:53 мск. На Большом Сампсониевском проспекте, д. 77, корп. 2 выгорела по всей площади одноэтажная постройка размером 5х10 метров.

Справиться с огнем удалось в 18:20 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 16 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.