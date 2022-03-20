На Большом Сампсониевском загорелась одноэтажная постройка

На Большом Сампсониевском загорелась одноэтажная постройка
Пожар уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В воскресенье, 20 марта, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании произошло в 17:53 мск. На Большом Сампсониевском проспекте, д. 77, корп. 2 выгорела по всей площади одноэтажная постройка размером 5х10 метров.

Справиться с огнем удалось в 18:20 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 16 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

выборгский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов