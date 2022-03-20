Труп мужчины заметили на льду Невы в Отрадном

Спасатели передали скончавшегося мужчину правоохранительным органам.

Об инциденте сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в воскресенье, 20 марта.

Тело мертвого мужчины обнаружили на льду Невы в городе Отрадное в Кировском районе 47-ого региона.

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург привезли мертвого на берег и передали стражам порядка. Полицейские, в свою очередь, установят причины смерти несчастного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в коттеджном поселке Ломоносовского района Ленинградской области нашли обгоревший труп мужчины. Бытовка полностью выгорела. Обгоревшее тело принадлежало 47-летнему гражданину. Труп отправили в морг, чтобы установить причину смерти.