В Китае потерпел крушение пассажирский Boeing 737, на борту было 132 человека

В Китае в понедельник разбился пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 132 пассажира. О жертвах в настоящий момент не сообщается.

Пассажирский Boeing 737-800 потерпел крушение в горной местности на юге КНР. Самолет, принадлежащий авиакомпании China Eastern, летел из Куньмина в Гуанчжоу. Обо всем сообщает ТАСС.

По данным портала FlightRadar24, борт вылетел в 13:15 по местному времени (08:15 мск). Спустя час он начал замедляться и терять высоту, после чего пропал с радаров.

Воздушное судно разбилось в горах в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. За авиакатастрофой последовал пожар, который к настоящему моменту уже потушили. На месте ЧП работает не менее 117 спасателей.

В самолете летели 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Информации о погибших пока нет. Об иностранцах на борту также не сообщается.

Как сообщает газета «Хуаньцю шибао», самолет мог разбиться из-за отказа двигателя.

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