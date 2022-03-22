Спасатели потушили однушку на Муринской дороге

Спасатели потушили однушку на Муринской дороге
Пожар уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 22 марта в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:10 мск.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на Муринской дороге, дом 64, в однокомнатной квартире, площадью 40 квадратных метров, горела обстановка на площади 2 квадратных метра. Справиться с огнем удалось в 05:40 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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