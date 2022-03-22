Школьницу увезли в больницу с отравлением в Невском районе

Школьницу увезли в больницу с отравлением в Невском районе
Школьницу госпитазировали. Фото: Baltphoto

В Невском районе госпитализировали отравившуюся школьницу.

Ученица девятого класса госпитализирована с отравлением из школы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, одноклассница дала ей выпить неизвестную жидкость.

Пострадавшую увезли в больницу с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку. По предварительным данным, малышка, оставшаяся без присмотра, съела около десяти таблеток для лечения артериальной гипертензии.

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