Школьницу увезли в больницу с отравлением в Невском районе

В Невском районе госпитализировали отравившуюся школьницу.

Ученица девятого класса госпитализирована с отравлением из школы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, одноклассница дала ей выпить неизвестную жидкость.

Пострадавшую увезли в больницу с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку. По предварительным данным, малышка, оставшаяся без присмотра, съела около десяти таблеток для лечения артериальной гипертензии.