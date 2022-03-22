В Петербурге у пенсионерки украли с карты почти 3 млн рублей

Владельцы банковских карт могут лишиться всех своих сбережений, хранящихся в одном банке. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Владельцы банковских карт могут лишиться всех своих сбережений, хранящихся в одном банке. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Во Фрунзенском районе Петербурга потеряла карту в магазине и лишилась крупной суммы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 марта в полицию обратилась пожилая женщина и рассказала о том, что в магазине «Пятерочка» по ул. утратила банковскую карту, с которой были списаны денежные средства.

Сумма материального ущерба составила 2 705,59 рублей. Правоохранители изъяли запись камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.