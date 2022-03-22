В Луге задержали виновника смертельного ДТП

Сотрудники полиции задержали в Ленобласти подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Напомним, 7 марта с пересечения Сиверского шоссе и улицы Андреевской в поселке Вырица в тяжелом состоянии госпитализирована 16-летняя местная жительница, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

По предварительного информации, мужчина, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по автодороге Мины-Куровицы, вблизи дома 72 по Сиверскому шоссе сбил пешехода, после чего с места происшествия скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью). 15 марта пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась.

В Луге по подозрению в совершении этого ДТП задержан 56-летний местный житель.

Уголовное дело переквалифицировано по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.