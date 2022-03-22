В Сосновом Бору пенсионерка перевела «сотрудникам банка» более 2 млн рублей

В Сосновом Бору пенсионерка перевела «сотрудникам банка» более 2 млн рублей
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: Pixabay

В Сосновом Бору пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 марта в полицию обратилась пожилая женщина 1943 года рождения и сообщила о том, что 17 марта ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сказал, что кто-то пытались оформить на ее имя кредит, а также пытается снять денежные средства с ее счетов.

Позже позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и убедила пенсионерку снять все денежные средства и перевести их на безопасный счет.

Пенсионерка поверила мошенникам и перевела в общей сложности 2 440 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.

мошенники пенсионерка сосновый бор


 

Новости партнеров
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов