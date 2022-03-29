В России предложили штрафовать за безответственное обращение с собаками

Сенатор предложил ввести наказание за покупку собаки не у заводчиков. Фото: Pixabay

Сенатор предложил ввести наказание за покупку собаки не у заводчиков. Фото: Pixabay

Сенатор Александр Башкин рассказал, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ следовало бы ввести наказание за покупку у недобросовестных заводчиков собак и безответственное обращение с ними, когда животные оказываются на улице.

Сенатор призвал не замыкаться лишь на регуляции численности животных, их стерилизации и определении в приюты. По его словам, проблему с нападениями бездомных собак на людей можно решить только комплексно, сообщает РИА «Новости».

Башкин предложил ввести требование «на законодательном уровне, что приобретать собак можно только у лицензированных заводчиков или питомников с обязательным чипированием животного».

Также он считает, что нужно штрафовать за безответственное избавление от животного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Российской Федерации собираются установить учет домашних животных. Планируется, что маркировка станет обязательной. В настоящее время это законоположение распространяется лишь на сельхозживотных. Однако этот момент планируют изменить.