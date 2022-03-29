Попова: в России 98% случаев заражения COVID приходится на омикрон-штамм

Попова: в России 98% случаев заражения COVID приходится на омикрон-штамм
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла, что «сегодня успокаиваться и говорить, что у нас все хорошо и спокойно, не следует». Фото: Роспотребнадзор

Омикрон-штамм составляет 98% от всех новых случаев коронавируса в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом стало известно во вторник, 29 марта. По ее словам, особенности течения заболевания при инфицированнии «омикроном» позволили смягчить некоторые ограничительные меры.

Как сообщил ТАСС, Попова отметила, что успокаиваться и забывать про пандемию еще рано.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на сегодняшний день в мире нет новых вариантов COVID-19, которые могли бы вызывать тревогу.

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