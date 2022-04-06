В «Теплосети» пожалели петербуржцев «с тазиками»

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Петербуржцы с ужасом ждут летнего отключения горячей воды. Фото: Baltphoto

В Петербурге в два раза сократится количество домов, где более чем на десять дней будут отключать горячую воду. Об этом сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Минимальный срок отключения воды летом будет от одного до четырех дней, максимальный — от десяти до 14-ти, передает Peterburg2.

Количество многоквартирных домов, которые отключат на максимальный срок, по сравнению с прошлым годом сократилось на 1,5 тыс.

Напомним, накануне, 5 апреля, «Теплосеть Санкт-Петербурга» запустила специальный сервис, где можно узнать дату начала и продолжительность отключения горячей воды по конкретному адресу.

Всего Теплосеть Санкт-Петербурга летом проверит на прочность 30 тепломагистралей, будут проведены теплоиспытания, диагностика, перекладка теплосетей и т.д.

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