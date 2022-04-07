В мае пенсии россиян могут быть проиндексированы

В мае 2022 года в России могут быть проиндексированы пенсионные выплаты. Как передает Primpress, об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов.

По его словам, в четверг, 7 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, объявит о новых мерах поддержки россиян. Возможно, будет заявлено и о новой индексации пенсий. Власов отметил, что до 28 марта правительство должно было подготовить предложения по повышению социальных выплат и пособий в этом году.

Так как цены выросли, пенсионеры стали нуждаться в деньгах.

Отметим, в то же время в конце марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам сейчас не обсуждается. Он напомнил, что вопрос обсуждался во время формирования закона о бюджете на 2022-2024 годы.

Сейчас Госдуму волнуют такие вопросы, как исполнение поручений президента об индексакции МРОТ, соцвыплат и пенсий для неработающих пенсионеров. Пенсионеров, которые работают, однако, индексация вновь обошла стороной.

По словам Котякова, по итогам года необходимо снизить уровень бедности в стране.