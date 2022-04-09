Гражданам в РФ объяснили, как возраст дожития влияет на размер пенсии

Гендиректор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала, что при расчете размере накопительной пенсии учитывается возраст дожития.

Эксперт заявила в беседе с «Праймом», что накопительная пенсия может быть назначена гражданину для выплаты на пожизненный срок — это не будет зависеть от того, сколько пенсионер проживет. Для определения величины пенсии размер пенсионных накоплений делится на ожидаемый период выплаты.

Как объяснила Касина, с одной стороны, увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной выплаты. С другой стороны, темпы увеличения размера пенсионных накоплений могут быть более высокими, чем темпы роста ожидаемого периода выплаты. В этом случае можно ожидать, что размер назначаемой накопительной пенсии не будет уменьшаться.

Она добавила, что в стране происходит рост продолжительности жизни граждан, в связи с чем ожидаемый период выплаты ежегодно увеличивается на шесть месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в мае пенсии россиян могут быть проиндексированы.