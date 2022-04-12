«Теплосеть» сократит сроки летнего отключения горячей воды в Петербурге

Самый короткий срок отключения ГВС будет в Центральном районе - семь дней. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Самый короткий срок отключения ГВС будет в Центральном районе - семь дней. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

«Теплосеть Санкт-Петербурга» сократит сроки отключения горячего водоснабжения летом в пяти районах города.

Как сообщает пресс-служба «Теплосети», с мая по август теплоэнергетики проверят на прочность более 2,7 тысячи километров трубопроводов в Петербурге. Специалисты стараются по максимуму сократить сроки отключения горячего водоснабжения.

Самый короткий срок отключения ГВС будет в Центральном районе — семь дней. Потребителей переведут на резервный источник.

На 10 дней горячую воду отключат у жителей Адмиралтейского, Невского, а также части Кировского и Московского районов.

В предприятии добавили, что с прошлого года количество домов, которые будут отключены от ГВС на 10-14 дней, сократилось на полторы тысячи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, когда в Кудрово и Мурино отключат горячую воду.