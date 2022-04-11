Стало известно, когда в Кудрово и Мурино отключат горячую воду

В Кудрово и Мурино с конца мая по конец июля будут проводиться профилактические работы. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Кудрово и Мурино с конца мая по конец июля будут проводиться профилактические работы. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

С мая по июль в Кудрово и Мурино будут проводиться профилактические работы. Местным жителям рассказали, когда будет отключаться горячее водоснабжение.

Как пишет Peterburg2, за горячее теплоснабжение в Кудрово отвечает «Теплосеть Санкт-Петербурга». Организация планирует, что профилактические работы продлятся с 30 мая по 8 июня. Включить горячую воду должны в 10 часов утра 9 июня.

Горячее теплоснабжение в Мурино обеспечивает несколько предприятий. В восточной части (со стороны Токсово) работает «Теплосеть Санкт-Петербурга». Здесь воду отключат с 11 по 24 июля.

Западная часть Мурино находится под контролем «Петербургтеплоэнерго». Абонентов этой организации оставят без воды на период с 21 по 29 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в «Теплосети» пожалели петербуржцев «с тазиками».