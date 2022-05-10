На Лесном проспекте пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа

На Лесном проспекте пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа
На Лесном проспекте пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пятилетняя девочка выпала из окна, предварительно, по недосмотру бабушки.

Инцидент произошел в понедельник, 9 мая на Лесном проспекте. В Петербурге пятилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как он выпал из окна с 6 этажа здания. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, несчастный случай произошел около 17 часов. Тогда бабушка не углядела за пятилетней девочкой, которая выпала из окна, после чего была госпитализирована в Детскую городскую больницу № 19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сочетанной кататравмой, ушибом головного мозга средней степени и переломом нижней стенки орбиты левого глаза с ущемлением.

Отмечается, что семья ребенка полная, на учёте в ПДН не состоит. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что восьмилетний ребенок из Москвы отправился на майские праздники к дедушке в Курортный район Петербурга, где случилась трагедия.

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