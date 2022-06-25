Половину скелета нашли в придорожной канаве в Отрадном

В Ленобласти правоохранители выясняют, как погиб человек, останки которого нашли в городе Отрадное.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о найденных останках человека в Отрадном. Их нашли при очистке придорожной канавы у частного дома на улице Офицерская дорожка.

Прибывший участковый выяснил, что это две берцовые кости, кости двух стоп и кости таза. Следственно-оперативная группа изъяла мужское нижнее белье, которое было на останках.

Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Выяснением обстоятельств занимаются следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сгнивший труп мужчины нашли на чердаке дома в Купчино.