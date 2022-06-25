В ДТП с автобусом на «Нарве два человека погибли и восемь пострадали

Стало известно о погибших и состоянии пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом и «ГАЗелью» на трассе «Нарва» в Ленобласти.

Смертельная авария произошла накануне в 7:00 на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе. Автобус «Скания» по неустановленной причине врезался в едущую впереди «ГАЗель Некст». От удара микроавтобус съехал в кювет. В автобусе находилось 45 пассажиров, а в «ГАЗели» было восемь пассажиров.

В результате ДТП погибли два человека: 72-летний водитель микроавтобуса и его 54-летняя пассажирка. Они скончались на месте.

В больницу госпитализировали семерых пассажиров «ГАЗели» в возрасте от 56 до 36 лет, из них трое в тяжелом состоянии. Также госпитализирован 59-летний водитель автобуса «Скания».

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

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