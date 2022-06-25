В ДТП с автобусом на «Нарве два человека погибли и восемь пострадали

В ДТП с автобусом на &#171;Нарве два человека погибли и восемь пострадали
ДТП на трассе "Нарва". Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Стало известно о погибших и состоянии пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом и «ГАЗелью» на трассе «Нарва» в Ленобласти.

Смертельная авария произошла накануне в 7:00 на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе. Автобус «Скания» по неустановленной причине врезался в едущую впереди «ГАЗель Некст». От удара микроавтобус съехал в кювет. В автобусе находилось 45 пассажиров, а в «ГАЗели» было восемь пассажиров.

ДТП на трассе «Нарва». Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В результате ДТП погибли два человека: 72-летний водитель микроавтобуса и его 54-летняя пассажирка. Они скончались на месте.

В больницу госпитализировали семерых пассажиров «ГАЗели» в возрасте от 56 до 36 лет, из них трое в тяжелом состоянии. Также госпитализирован 59-летний водитель автобуса «Скания».

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что половину скелета нашли в придорожной канаве в Отрадном.

авария автобус газель дтп ленобласть погибшие пострадавшие трасса "Нарва"


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Известия»: ожирение вызывают неправильное питание, стресс и ...
Выпускников на «Алых парусах» охраняли более 900 росгвардейцев
В ДТП с автобусом на «Нарве два человека погибли и восемь пострадали
Половину скелета нашли в придорожной канаве в Отрадном
Почти во всех районах Петербурга нашлись нарушители сухого закона в ...
В России за сутки коронавирусом заразились 3 154 человека
В Ленобласти за сутки выявили 27 случаев коронавируса
Петербург стал вторым по заболеваемости коронавирусом за сутки в России