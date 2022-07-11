В Петербурге ищут грабителя, вырвавшего серьги из рук управляющей ювелирного магазина

В Петербурге ищут грабителя, вырвавшего серьги из рук управляющей ювелирного магазина
В Петербурге ищут грабителя, вырвавшего серьги из рук управляющей ювелирного магазина. Фото: "Яндекс.Карты"

Злоумышленник забрал из ювелирного магазина дорогостоящие серьги и скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPB, несчастье постигло магазин на Комендантском проспекте, 12, корпус 1. Двадцатилетняя управляющая рассказала правоохранителям, что около 20:25 в воскресенье, 10 июля, неизвестный в маске зашел в помещение магазина и попросил продемонстрировать ему ювелирные изделия. Управляющая показала ему серьги стоимостью 122 000 рублей, которые находились на застекленном прилавке. После того, как она извлекла их для демонстрации, грабитель вырвал ювелирные изделия и скрылся в неизвестном направлении.

Девушка сразу же нажала кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники частной охранной организации.

Злоумышленник на вид 30-40 лет, ростом 175 см, с голубыми глазами и смуглым цветом лица. В момент произошедшего был одет в ветровку голубого цвета с капюшоном, штаны темного цвета, кепку черного цвета, а на лице имелась медицинская маска. На месте происшествия есть камера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец уже не в первый раз был пойман на воровстве в продуктовом магазине, но жизнь его ничему не учит. Он снова взялся за свое.

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