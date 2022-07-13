В России на прилавках магазинов могут появиться домашние овощи и фрукты

По поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко на рассмотрение будет поднят вопрос о продаже овоще и фруктов прямиком из огородов граждан.
Таким образом, очень может быть, что скоро в продаже появятся свои огурцы и фрукты. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на РИА ФАН.,
Вопрос обсудят Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор. Отмечается, что владельцы сельскохозяйственной продукции должны будут оформить налог на профессиональный доход, но он будет ниже, чем для ИП или юрлиц – 4% против 6%.
Рассматривая эту идею, нужно продумать, как определять качество продукции от частных лиц.
Вместе с этим в Минсельхозе отмечают, что дефицита овощей в России не предвидится. В ведомстве отметили, что импорт продукции из стран-партнеров идет без перебоев, а если потребуется необходимость компании в России смогут оперативно перестраивать каналы поставок.