Смольный выиграл суд о собственности на дворец на Английской набережной

Апелляционный суд Петербурга разрешил спор о праве собственности на Дворец Великого князя Михаила Александровича на Английской набережной. Спор возник между организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих» и городским комитетом имущественных отношений (КИО).

Решение суда осталось без изменений — здание площадью около четырех тысяч квадратных метров остается в собственности Смольного. Здание за Смольным было закреплено в 2010 году. Судебное разбирательство началось около года назад, хотя «Всероссийское общество глухих» понимало, что занимает здание без правовых оснований на это.

Об этом сообщает «Деловой Петербург». Теперь общество глухих занято поиском нового здания.

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