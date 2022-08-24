Врач рассказал, как эффективно справиться с болью в пояснице, не используя лекарства

Врач рассказал, как эффективно справиться с болью в пояснице, не используя лекарства. Фото: Pxhere

Врач рассказал, как эффективно справиться с болью в пояснице, не используя лекарства. Фото: Pxhere

Медицинский эксперт поделился, как справиться с болью в пояснице без применения обезболивающих таблеток. Есть несколько упражнений, способных облегчить неприятные ощущения.

Врач, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал в беседе с «Доктор Питер», что в большинстве случаев боль в спине возникает из-за неправильной осанки и перенапряжения мышц. Неприятные ощущения можно устранить с помощью простого упражнения. При этом делать его нужно, соблюдая верную технику.

Необходимо лечь на спину, поднять только одну ногу, согнутую в колене. После этого нужно взяться рукой за стопу поднятой ноги и попытаться выпрямить ногу настолько, насколько это возможно. Затем необходимо схватиться за стопу второй рукой и подтягивать плечо к ноге. В таком положении нужно продержаться 15-20 секунд и аккуратно пытаться выпрямить ногу.

Важно, выполняя упражнение, концентрировать внимание на пояснице. Если боль не отпускает в течение длительного времени, то лучше всего не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью, предупредил врач.

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