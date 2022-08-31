В России за минувшие сутки от коронавируса скончалось более 90 человек

В России за минувшие сутки от коронавируса скончалось более 90 человек
В России за минувшие сутки от коронавируса скончалось более 90 человек. Фото: Pxhere

По всей России за сутки скончалось 92 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 19 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 12 — 31 человек.

На 31 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 150 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 730 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 384 346 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с июля в России отмечается рост заболеваемости COVID-19, но настоящее время нет оснований для повторного введения таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение.

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