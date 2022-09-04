В Ленобласти от последствий коронавирусной инфекции скончался один пациент

В Ленобласти от последствий коронавирусной инфекции скончался один пациент. Фото: Unsplash

В Ленобласти от последствий коронавирусной инфекции скончался один пациент. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 889 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 4 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 213 278 местных жителей. Всего выздоровели 201 237 пациентов, в том числе 722 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции скончался один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 425 человек. На третьем месте оказался Краснодарский край — 1 896 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале сентября Комздрав заявил о преодолении пока заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге улучшается.