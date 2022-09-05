В России за сутки коронавирусом заболели еще 41 690 человек

В России за сутки коронавирусом заболели еще 41 690 человек
В России за сутки коронавирусом заболели еще 41 690 человек. Фото: Unsplash

Северная столица вновь оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Всего в России инфекцию подхватили 41 690 человек, госпитализировали за последние 24 часа 1 830 граждан.

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 2 997 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Петербург по показателю заболеваемости уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 4 006 человек с коронавирусом, а на третьем месте стоит Самарская область, где выявили 1 635 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 690 человек, госпитализировали 107 местных жителей, скончались 12 петербуржцев с коронавирусом. По России побороть вирус удалось 30 703 гражданам за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день можно смело говорить о преодолении пиковых показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге, Москве и Московской области.

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