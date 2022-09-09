Невролог перечислил заболевания, при которых смех может быть опасен

Невролог перечислил заболевания, при которых смех может быть опасен. Фото: unsplash

Невролог перечислил заболевания, при которых смех может быть опасен. Фото: unsplash

Смех сам по себе очень полезен и при обычных обстоятельствах не станет причиной летального исхода, однако у людей с определенными заболеваниями ситуация несколько другая.

Врач-невролог Павел Кокотов предупредили, что при заболевании органов дыхания, гипертоническом кризе или проблемах с сосудами приступ безудержного смеха может спровоцировать серьезные негативные последствия. Об этом специалист поговорил с радио Sputnik.

Например, приступ смеха может привести к резкому скачку давления, а также сказаться на сосудах. Самая большая угроза здоровью возникает, когда человек не знает про развитие гипертонического кризиса.

В таких случаях все может закончиться даже летальным исходом. Невролог подчеркнул, что если хроническое заболевание находится на стадии перехода в приступ, безудержной смех может только усугубить состояние.

Кроме того, не нужно смеяться во время еды, так как при попадании инородного тела в дыхательные пути велик риск удушья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт прокомментировала научное исследование о связи прерывистого сна с повышенным риском летального исхода.