В России за сутки от коронавируса скончались 96 человек

В России за сутки от коронавируса скончались 96 человек
В России за сутки от коронавируса скончались 96 человек. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончалось 96 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 20 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 8 — 28 человек.

На 9 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 437 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 883 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 385 165 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Санкт-Петербурга стали меньше заболевать коронавирусной инфекцией. По словам экспертов, пик заражений был преодолен. По сравнению с серединой августа госпитализировать горожан тоже стали реже.

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