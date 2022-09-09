В Роспотребнадзоре рассказали об опасностях домашних заготовок на зиму

Домашние консервы овощей, грибов, рыбы и мяса, которые люди обычно делают на зиму, предназначены для долгого хранения и могут спасти в холодные дни. Однако встречаются случаи, когда такие продукты могут привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Эксперты рассказали о ботулизме и объяснили, когда соленья могут навредить.

Ботулизм представляет собой тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему. За прошлый год от него пострадало 148 человек, из которых 22 случая с летальным исходом. За 1 полугодие текущего года от ботулизма пострадало уже 65 человек, из которых 6 случаев с летальным исходом. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Природа ботулизма

По словам специалистов, возбудители ботулизма живут только там, где нет кислорода. В связи с этим законсервированные банки — отличная среда для появления нежелательных бактерий. Отмечается, что заготовки, зараженные этим вирусом, даже не меняют свой вкус, запах и внешний вид. Может быть вздутие банок солений, но это совсем не обязательно.

Споры ботулизма постоянно находят в природе. Они любят обитать в воде, чаще всего в придонных слоях, почве, откуда и переносятся в баночки, заготовленные с любовью.

Как избежать ботулизма?

В ведомстве перечислили несколько важных правил, которые помогут избежать заражения ботулизмом. Так, нельзя покупать на рынке у незнакомых людей заготовки на зиму в герметически закрытых банках. Зачастую соленья для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдений правил гигиены и температурного режима.

Также не эксперты не советуют покупать у случайных лиц различные копчености, в частности, рыбу, которая обитает в придонных слоях воды, так как из кишечника рыбы, при ее неправильной обработке, споры легко проникают в толщу мышц.

Граждан призвали в домашних условиях самостоятельно не делать заготовки из грибов, мяса, рыбы, свёклы, моркови, укропа и портулака в герметичных банках, потому что продукты может быть сложно отмыть от мелких частичек почвы. А, как специалисты напомнили раньше, именно в почве живут возбудителя ботулизма.

Если продукты все-таки решили законсервировать, то необходимо соблюдать все правила приготовления: продукты с признаками гнили и порчи не использовать, не уменьшать количество соли и уксуса, не сокращать время тепловой обработки.

Вздувшиеся с солениями банки употреблять в пищу нельзя. Все остальные заготовки нужно хранить в холодильнике или в погребе. Также специалисты советуют перед употреблением банок с опасными продуктами подвергнуть их температурной обработке в течение 20 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что гастроэнтеролог не рекомендует есть грибы детям до 10 лет и беременным женщинам. Грибы сами по себе являются хорошим дополнением к любому рациону, а также содержат полезные витамины и микроэлементы, однако будущим матерям и кормящим женщинам есть их не рекомендуется.