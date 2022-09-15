Остановку на набережной Мойки защитили от вандалов панелями из опилок

Автобусную остановку в центре Петербурга обставили панелями из опилок. Таким способом город пытается бороться с вандалами.

Как рассказала «Мойка78», остановка находится рядом на углу Большой Морской улицы и набережной реки Мойки, где расположен ДК связи. Теперь стеклянная стена остановочного павильона с внешней стороны обставлена панелями из опилок.

Авторы конструкции, по всей видимости, посчитали, что таким способом смогут защитить городское имущество от рук негодяев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП требует реставрации исторического сарая Варшавского вокзала. Ведомство подало иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти к торговому комплексу «Арсенал» — собственнику исторического сарая для императорских поездов Варшавского вокзала.