Создана плата, имитирующая звуки старого жесткого диска

Энтузиаст Маттиас Вернер создал плату, позволяющую на слух понять, идет ли чтение или запись данных на жесткий диск.

Достоинства современных SSD-накопителей заключаются в скорости, надежности и бесшумной работе. Однако у них есть один, но довольно субъективный, минус — в них нет механических частей, которые воспроизводят звуки, когда накопитель считывает или записывает данные.

Энтузиаст решил эту проблему, создав устройство под названием HDD Clicker. Оно имитирует звук, который издают головки жесткого диска при перемещении. Эти звуки воспроизводятся при чтении или записи данных. Это не только вызывает чувство ностальгии, но и приносит пользу, ведь с помощью этой платы можно на слух определить активность SSD, сообщает Liliputing.

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