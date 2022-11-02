Лже-сотрудник Центробанка убедил пенсионерку перевести им 1,4 млн рублей

Лже-сотрудник Центробанка убедил пенсионерку перевести им 1,4 млн рублей
Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Мошенник, представившийся сотрудник Центробанка, убедил 75-летнюю жительницу Санкт-Петербурга перевести на названный им счет больше 1,4 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.spb, 31 октября в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая на Варшавской улице. По словам женщины, 28 октября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности Центробанка.

Сообщив о мошеннических действиях на счете пенсионерки, он убедил ее перевести денежные средства в размере 1 402 000 рублей на «безопасный счет».

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что во Всеволожском районе из офиса компании, занимающейся грузоперевозками, украли вынесли ящик с 5 млн рублей. Личности злоумышленников не установлены. Возбуждено уголовное дело.

банковские мошенники мошенники пенсионерка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ЗакС во втором чтении приняло поправки бюджет Петербурга на 2022 год
По факту взрыва в ЖК в Колпино возбуждено уголовное дело
Суд Петербурга прекратил дело против закона о реновации
Базовый набор продуктов в Петербурге оказался самым дорогим в России
Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут холодными из-за антициклона
Лже-сотрудник Центробанка убедил пенсионерку перевести им 1,4 млн рублей
МИД России: запрет на въезд в Россию жителям стран Запада является нерациональным
В трех районах Петербурга ограничат движение из-за ремонтных работ