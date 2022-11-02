Лже-сотрудник Центробанка убедил пенсионерку перевести им 1,4 млн рублей

Мошенник, представившийся сотрудник Центробанка, убедил 75-летнюю жительницу Санкт-Петербурга перевести на названный им счет больше 1,4 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.spb, 31 октября в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая на Варшавской улице. По словам женщины, 28 октября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности Центробанка.

Сообщив о мошеннических действиях на счете пенсионерки, он убедил ее перевести денежные средства в размере 1 402 000 рублей на «безопасный счет».

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что во Всеволожском районе из офиса компании, занимающейся грузоперевозками, украли вынесли ящик с 5 млн рублей. Личности злоумышленников не установлены. Возбуждено уголовное дело.