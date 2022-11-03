Поджог дома в Кировском районе обошелся пенсионерке в 3 млн рублей

Вечером 1 ноября в правоохранительные органы через 112 поступило сообщение от местного жителя о поджоге дома, принадлежащего пенсионерке и расположенного в СНТ «Заря» в Кировском районе.

Как стало известно Gazeta.spb следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия к 22:40. К этому времени полностью сгорел одноэтажный деревянный дом и гараж, общей площадью около 70 квадратных метров, принадлежащие жительнице Санкт-Петербурга 1959 года рождения.

Также в результате пожара пострадал другой пенсионер, 1958 года рождения, который впоследствии был госпитализирован с термальным ожогом 1-2 степени головы и спины, в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 2 ноября хозяйка сгоревшего дома обратилась с заявлением о том, что неработающий житель Колпино поджег ее его и скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила 3 000 000 рублей, имущество не было застраховано. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что по факту взрыва в ЖК в Колпино возбуждено уголовное дело.