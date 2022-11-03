В Петербурге будут судить главного бухгалтера, которая присвоила более 16 млн рублей

Прокуратура направила в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга дело в отношении главного бухгалтера, присвоившей себе более 16 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Находясь на должности главного бухгалтера частной дошкольной образовательной организации, 33-летняя петербурженка в период с июня 2018 года по март 2021 года формировала несогласованные с руководством платежные поручения.

Затем злоумышленница перечисляла денежные средства со счета указанной организации на свой банковский счет. В общей сложности ей удалось присвоить более 16 млн рублей.

Всего за указанный период обвиняемая присвоила более 16 млн рублей. Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мошенницы. Районный суд рассмотрит дело по существу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге присяжные вынесли приговор по делу о производстве 4 тонн запрещенных веществ.