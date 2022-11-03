В Петербурге присяжные вынесли приговор по делу о производстве 4 тонн запрещенных веществ

Коллегия присяжных заседателей в Ленинградском областном суде вынесла обвинительный вердикт в отношении четырех подсудимых, обминающихся в незаконном производстве 4 тонн наркотического средства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, запрещенное вещество было обнаружено и изъято в ангаре, расположенном в поселке Обуховец Тосненского района Ленинградской области.

Подсудимые оборудовали лабораторию, в которой производили наркотическое средство почти в промышленных масштабах. Правоохранителями были обнаружены прекурсоры и промежуточный продукт, которых, по заключениям экспертов, хватит на производство партии запрещенного вещества более, чем в 6 тонн.

Подсудимые отрицали свою вину, пытаясь переложить ответственность на других фигурантов дело, но коллегия присяжных, опираясь на доказательства, вынесла обвинительный вердикт.

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