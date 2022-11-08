Пенсионерка из Выборгского района поверила лжеполицейскому и лишилась почти миллиона рублей

Пенсионерка из Выборгского района поверила лжеполицейскому и лишилась почти миллиона рублей
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела мошенникам почти миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 7 ноября, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась пожилая местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Заявительница пояснила, что в период со 2 по 3 ноября ей звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, лжеполицейский убедил старушку, что ее средства нужно обезопасить и перевести на якобы безопасный счет. Пожилая горожанка согласилась и отправила злоумышленнику 988 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино мошенник получил от пенсионерки больше 1,7 млн рублей. Как стало известно Gazeta.spb, в воскресенье, 6 ноября, к полицейским обратилась жительница Колпино, 1954 года рождения.

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