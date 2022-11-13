На следующей неделе в Петербург вместо аномального тепла придет снег и заморозки

На следующей неделе в Петербург вместо аномального тепла придет снег и заморозки
Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Петербуржцам сообщили о похолодании. Может даже выпасть снег.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан, что аномально теплая погода совсем скоро начнет отступать. Уже со следующей недели в Северной столице пойдет снег и ударят заморозки. Минувшей ночью температура заметно понизилась до +3 градусов. В ночь на понедельник, 14 ноября, в некоторых районах Ленинградской области будет слабо отрицательная температура. Об этом специалист сообщил в своем телеграм-канале.

Во вторник петербуржцев ожидают осадки в виде мокрого снега. На востоке Ленобласти будет холоднее и больше снега, даже образуется покров. Ближе к среде холод придет и в Северную столицу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге будет ветрено 13 ноября: горожанам стоит быть осторожнее. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Александр Колесов новости СПб погода


 

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