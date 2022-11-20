Росгвардейцы задержали дебошира с ножом, угрожавшего врачам скорой помощи на Правды

Росгвардейцы задержали дебошира с ножом, угрожавшего врачам скорой помощи на Правды
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В центре Петербурга недовольный сосед по коммуналке набросился на врачей, приехавших к мужчине. Без росгвардейцев агрессора унять не удалось.

Вечером пятницы, 18 ноября, сотрудники Росгвардии Петербурга задержали дебошира, размахивавшего ножом перед врачами скорой помощи. Инцидент произошел в коммунальной квартире на улице Правды в Центральном районе, куда медики прибыли на вызов. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления вневедомственной охраны по Северной столице и Ленинградской области.

Во время осмотра пациента на врачей обратил внимание его нетрезвый сосед. Мужчина вышел из своей комнаты и стал вести себя агрессивно, бил молотком по входной двери, а также угрожал врачам расправой, размахивая при этом сначала ножом, а затем тесаком для разделки мяса. Медики приняли решение вызвать росгвардейцев, которые по прибытию задержали дебошира и отвезли в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство Петербурга премирует более 200 полицейских.

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