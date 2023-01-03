Врач рассказал, когда можно вылечить рак без операции

В современном мире есть возможность избавиться от раковой опухоли, не прибегая к хирургическому вмешательству. Об этом сообщил онколог-хирург «СМ-Клиника» Дмитрий Зинатулин.

По его словам, есть способ радиочастотной абляции (РЧА). За 40-60 минут, которые длится процедура, радиочастотные волны с частотой до 750 Гц воздействуют на ткань, вызывая повышение ее температуры.

Однако этот способ доступен не всем, а только тем пациентам, у которых размер опухоли не превышает 3 сантиметра в диаметре. Не смогут воспользоваться этим методом и те, у кого есть кардиостимулятор, так как для него требуется создание замкнутой электрической цепи, рассказал врач в разговоре с «Газета.ру».