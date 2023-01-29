МЧС: Рабочая неделя в Петербурге начнется с ветра и гололеда

Первый день рабочей недели, 30 января, петербуржцев ожидает далеко не самая приятная погода. Городское управление МЧС предупреждает об усилении ветра, что в купе с гололедом может создать непростые условия на дорогах и тротуарах.

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 января в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 18 м/с (метров в секунду – прим. ред.)», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Особое внимание на дорожную ситуацию следует обращать пешеходам. С начала зимы на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и в других регионах России произошло несколько инцидентов, закончившихся травмами.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что известный телеведущий Николай Дроздов, упав рядом со своим домом, сломал восемь ребер.

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