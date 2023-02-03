В России на газификацию выделят 2,3 млрд рублей

Правительство Российской Федерации выделило дополнительные средства на реализацию программы социальной газификации. 54 региона получат еще 2,3 миллиарда рублей.

«Из них будет выплачиваться субсидия льготным категориям россиян: участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным», – сообщили в официальном telegram-канале портала «Объясняем.рф».

Также отмечается, что размер субсидии составляет не менее 100 тысяч рублей. Полученные средства можно будет использовать для оплаты работ, выполняемых на территории участка.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как учитываются выплаты на детей за прошлые месяцы для единого пособия. Так, например, если дети были отмечены в разделе «на каких детей оформить пособия» в одном заявлении, то их выплаты за прошлые периоды не будут учитываться в доходах семьи.