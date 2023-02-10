Дорожные работы ограничат маневры автомобилистов в трех районах Петербурга

В Василеостровском, Калининском, а также Кировском районах с 13 февраля автомобилистам придется ездить аккуратнее. Дорожные работы ограничат движение на некоторых улицах.

Для жителей трех районов Петербурга начало новой рабочей недели может оказаться не самым комфортным. Так, с 13 февраля Василеостровском, Калининском и Кировском районах на некоторых улицах ограничат движение транспорта.

Как рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), до 22 февраля труднее будет проехать по Косой линии у шестого дома по 27-й линии В.О. Кроме того, до 26 марта будет закрыто сквозное движение по улице Ольги Форш от проспекта Просвещения до Учительской улицы.В Кировском районе до 17 января дорожники займутся прокладкой газопровода, из-за чего ограничат движение у дома 7а по Михайловскому переулку от улицы Швецова до Балтийской улицы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что станцию метро «Обводный канал» закроют на вход 10 и 11 февраля.