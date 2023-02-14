«Технические причины» не дадут петербуржцам покататься на электричках 21 февраля

В Петербурге 21 февраля отменят 17 пригородных поездов. В ОЖД ссылаются на возникшие технические причины.

Петербуржцам и жителям Ленобласти придется тщательнее планировать свои маршруты во вторник, 21 февраля. Как сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», в этот день на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) не будут курсировать 17 поездов.

«По техническим причинам 21 февраля 2023 года изменяется движение пригородных поездов. Отменяются поезда: № 6315, № 6317, № 6321, № 6329, № 7337 «Ласточка», № 6351, № 6355, №6365/6366, № 6369, № 6326, № 6328, № 6332, № 6342, № 7350, № 6356, № 6360, № 6369/6370″, — указано в сообщении компании.

При этом уточняется, что вечером между Гатчиной и Петербургом сообщение будет установлено благодаря восьми дополнительным электричкам.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину на станции Шувалово.

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