В Петербурге замахнулись создать самый большой каток в мире

Каток в общественном пространстве «Флагшток» решили увеличить почти в восемь раз, чтобы его площадь стала самой большой в мире. Однако петербуржцам иногда хватает и подмерзших улиц во дворах домов.

Петербург решил доказать миру, что в городе любят зимние забавы. Так, площадь ледового катка в общественном пространстве «Флагшток» «Газпром Арены» решили увеличить почти в восемь раз. Ледовое покрытие на 22,5 тысяч «квадратов» станет самым обширным в мире, похвастались в городской администрации.

Однако в Смольном уже сейчас могут поставить рекорд по количеству некачественно убранных дорог, на которых петербуржцы скользят лучше, чем на ледовых аренах. Ранее Gazeta.spb уже рассказывала, что декоратор БДТ Адиль Велимеев скончался после падения из-за гололеда. Падения преследуют многих жителей города — прокуратура регулярно фиксирует нарушения.