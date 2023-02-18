Кабмин одобрил идею открыть в Петербурге генконсульство Киргизии

В Петербурге откроется генеральное консульство Киргизии. Такие ведомства уже есть в Екатеринбурге и Новосибирске.

Российское правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел открыть в Петербурге генеральное консульство Киргизии. Распоряжение подписал председатель Михаил Мишустин, документ доступен на портале правовой информации.

В округ генерального консульства Киргизии в Петербурге также попадут территории Карелии, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, и Псковской областей. Отметим, что на сегодняшний день полноценные консульства работают в Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге также подбирают помещения, в которых разместятся консульства Белоруссии и Парагвая. При этом после открытия генерального консульства в Петербурге Белоруссия будет представлена целой делегацией.