Трое человек попали в больницу после столкновения автомобиля-нелегала и грузовика

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП в Невском районе, в котором пострадали три человека. Среди них оказался и малыш 2021 года рождения.

Странное происшествие произошло на проспекте Солидарности утром 17 февраля. Так, водитель грузовика при повороте налево не дал проехать автомобилю «Инфинити Q50» из-за чего машины «поцеловались». В больницу с травмами различной степени тяжести доставили трех пассажиров легковушки, среди которых семилетний ребенок и двухлетний малыш.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что «Инфинити Q50» передвигался без номеров и не был зарегистрирован в России. В отношении пострадавшего составлены административные протоколы. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что автолюбитель сбил перебегающего дорогу ребенка в Красносельском районе.