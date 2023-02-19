В Ленобласть вернется зима: ночью температура опустится до -16 градусов

Ночь перед понедельником окажется в Ленобласти достаточно морозной. Несмотря на кажущееся приближение весны, температура 20 февраля опустится до -16 градусов.

Сотрудники МЧС Ленобласти со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» рассказали о метеорологической обстановке в регионе. Так, ночью 20 февраля в некоторых районах области температура опустится до -16 градусов, атмосферное давление будет повышаться.

Однако днем погода будет более милосердна: небольшой снег и температура до -4…-9 градусов. Однако автомобилистам не стоит терять бдительность — велик риск попасть в ДТП из-за гололедицы.

Спасатели также напомнили, что выход на лед запрещен. При этом ранее Gazeta.spb сообщала, что в Кингисеппе Ленобласти проводится проверка после страшной находки: в районе деревни Липпово из Финского залива вытащили бездыханное тело рыбака.