Цветущий Петербург: в городе появятся почти 6 млн цветов

В текущем году в парках и на улицах Санкт-Петербурга будут высажены почти 6 миллионов цветов. Комитет по благоустройству уже начал готовиться к проведению соответствующих мероприятий, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Это многолетники 111 сортов, в том числе астильбы, астры, эхинацеи, пионы, колокольчики, хризантемы, флоксы и другие», – написали в официальном telegram-канале администрации Северной столицы, отметив, что кроме них также посадят свыше 100 сортов летних цветочных растений.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, цветочное оформление ежегодно становится одним из ключевых элементов всего городского благоустройства. Отдельное внимание также уделяется тому факту, что в летний период, 12 июня, на территории Александровского сада пройдет так называемый «Фестиваль цветов». На нем представят семь цветников, связанных общей темой Года педагога и наставника.

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